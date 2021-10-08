محمد حماقي يتصدر «تويتر ويوتيوب» بأغنية مش قادر أنسى

تصدر الفنان محمد حماقي تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر ويوتيوب»، بألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني، بعدما حققت أغنية «مش قادر أنسى» نجاح كبير حيث تخطى حاجز المليون مشاهدة بعد يومين من طرح الأغنية من خلال القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني بعد طرحه.

حماقي عامل عظمة بجد.. تلك هي الكلمات التي عبرت عنها أية كريمة، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على "تويتر".

وعلقت ندى، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على "تويتر" قائلة: "حاسة أني كمان مش قادرة أنسى زي حماقي بالضبط، مش عارفة مش قادرة أنسى مين بس مش قادرة أنسى".

وعبرت دنيا الرشيدي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على "تويتر" قائلة: "حماقي حالف ليفرتك قلبي النهارده".

قال حسام الهواري، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلا: "حماقي الألبوم الجديد بطل في كل أغانيه".

بينما علق مروان عبدالله، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية على "تويتر" قائلا: "عايز اقعد في اوضه او قاعه يكون فيها سماعات في المكان كلو واشغل البوم حماقي و اعلي الصوت على

الاخر ".

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني، ١٤ أغنية منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة" و"عرض مستمر"، فيما طرح 5 أغانٍ جديدة اليوم، وهم “يا فاتني” وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى “ظلموني”، و"ولا ليلة من لياليك"، و"يا نسيم" وأخيرًا "بنفارق".

ويتعاون محمد حماقي، في ألبوم يا فاتني، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي وتميم وتوما وطارق مدكور.



يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

وتصدر اسم الفنان محمد حماقي التريند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، عقب ساعات من طرح البومه الغنائى الجديد “يا فاتنى”.

أغنية “مش قادر أنسى” كلمات: أمير طعيمة، وألحان: أحمد صلاح حسني ومحمد حماقي، وتوزيع وميكس: تميم، Dick Beetham :ديجيتال ماستر، جيتار: مصطفى أصلان، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.