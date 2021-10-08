حملة لرفع وإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع بديروط في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة نظراً لما تسببه من عائق أمام المواطنين ويخلق أزمة مرورية في حركة السيارات بتلك المناطق.

وأوضح محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والأحياء وشرطة المرافق ومنع الباعة الجائلين في هذا الشأن، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل النقل والانتقال دون أي عوائق والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، مشدداً على تنفيذ تلك الحملات وتطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون محاباة أو مجاملة والعمل على القضاء على هذه الظاهرة بكافة السبل الممكنة.

- حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وتعديات المحال التجارية



و كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط قد شنت حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبقيادة العقيد هيثم نمر رئيس قسم شرطة مرافق شمال أسيوط وأبو العيون إبراهيم نائب رئيس المركز وعمر نافع مدير الإشغالات والخدمات وفريق العمل المعاون لهم من الإشغالات.

و تم خلال الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق، وإزالة جميع التعديات بعدد من شوارع مدينة ديروط من بينها بشارع بورسعيد وشارع الجمهورية،ميدان المحطة وشارع الجيش وشارع سعد زغلول بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط، لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على ما يعوق الحركة بوسط مدينة منفلوط وإعادة الانضباط للشارع.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر حيال المخالفين وتم إنذار الباعة بالالتزام بحدود محلاتهم، وأكد رئيس المركز على استمرار حملات رفع التعديات على حرم الطريق للقضاء نهائياً على العشوائية وعدم التنظيم بسبب هذه الإشغالات.

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