الفلبينية ماريا ريسا عقب فوزها بجائزة نوبل للسلام : «أنا فى ذهول»

قالت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا التي فازت، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام مع الصحفي الروسي دميتري موراتوف، إن نبأ فوزها جعلها في حالة ذهول.



وقالت في حديث على الهواء مباشرة مع موقع رابلر الإخباري الذي شاركت في تأسيسه "أنا في ذهول".

ومنحت جائزة نوبل للسلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي ديميتري موراتوف.

و جائزة نوبل للسلام هي إحدى جوائز نوبل الخمسة التي أوصى بها ألفرد نوبل، وتُمنح جائزة نوبل سنويًا في العاصمة النرويجية أوسلو، و فيما يأتي لائحة بالفائزين في السنوات العشر الماضية بجائزة نوبل للسلام في كافة المجالات المختلفة تقديراً لجهودهم.



- 2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديرا لـ"جهوده في محاربة الجوع و تحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".

- 2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي و الناشطة الايزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم داعش الإرهابي، تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

- 2017: الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان)، لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية.

- 2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

- 2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.



- 2014: ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند)، عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال و الشباب و دفاعهما عن حق كل الأطفال في التعليم".

- 2013: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن جهودها، الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.

- 2012: الاتحاد الاوروبي أهم مشروع ساهم في إرساء السلام، في قارة مزقتها حربان عالميتان.

- 2011: إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي (ليبيريا)، و توكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة و حقوقها في المشاركة في عملية السلام.