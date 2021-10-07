أمريكا: حريصون على استقرار ووحدة ليبيا دون أى تدخلات خارجية

أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة حريصة على استقرار ووحدة ليبيا بدون أي تدخلات خارجية.

جاء ذلك في تصريحات له، مساء اليوم، ضمن إيجاز صحفي من مقر الخارجية الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة كثفت من جهودها الدبلوماسية لدعم ليبيا، داعيا الأطراف الليبية على التوصل لإطار عمل مشترك من أجل إجراء الانتخابات بشكل آمن.

وأضاف: "نهدف إلى أن تكون ليبيا حرة وذات سيادة وخالية من التدخلات الأجنبية ونتوقع من المسؤولين هناك إجراء الانتخابات وفق خريطة الطريق".

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الثلاثاء الماضي، دليل "توزيع بطاقة الناخب"؛ استعدادا لتوزيعها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المفوضية أن بطاقة الناخب يبين بالشرح والتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات توزيع بطاقة الناخب مثل: معلومات عامة عن البطاقة ومن يحق لهم التواجد في مركز توزيع البطاقات للناخبين ومواد توزيع بطاقات الناخبين ومن يسلمها، وقبل بدء عملية توزيع البطاقات كيف تجهز قوائم الناخبين وقوائم التوزيع، عملية التوزيع كيف تتم وما هي الاستعدادات المتخذة قبل بدء عملية التوزيع وإجراءات يوم التوزيع وصولاً لإغلاق مراكز التوزيع وكيفية إعداد التقرير اليومي وتسوى البطاقات والاجراءات المصاحبة لها”.

صدور قانون الانتخابات البرلمانية

يأتي ذلك غداة إقرار مجلس النواب خلال جلسته في مدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليكون بذلك أنجز المجلس التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

ودعا مجلس النواب الليبي، في بيان، أصدره الإثنين، بمناسبة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، الأجسام السياسية والتنفيذية الإيفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب، وكذلك السياسيون لتغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها.

وقالت هيئة رئاسة المجلس: "أن مجلس النواب بإصداره قانون رقم (1) لسنة 2021، الخاص بانتخاب رئيس البلاد وإقراره قانون الانتخابات البرلمانية، يضع الشعب أمام مسئوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي العظيم، وبذلك يكون مجلس النواب قد خاض مرحلة صعبة من تاريخ الوطن استطاع خلالها الحفاظ على وحدة أراضيه رغم عظم التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية".