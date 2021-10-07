نجوم أوبريت «كمّل عبورك» لـ«الدستور»: نصر أكتوبر فخر وعزة

قدم عدد من النجوم المصريين والعرب أوبريت «كمّل عبورك» فى احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد، أمس الأول، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان «أكتوبر ٧٣ والعبور إلى المستقبل».

ومن بين عدة أعمال غنائية جرى تقديمها نال أوبريت «كمّل عبورك» نصيبًا كبيرًا من الإشادات والاهتمام الجماهيرى، حيث جمع الفنانين تامر حسنى، وديانا حداد، وأبو، وبلقيس، ومصطفى حجاج، وريهام عبدالحكيم، معًا لأول مرة.

«الدستور» التقت نجوم الأوبريت للحديث عن كواليس العمل، واستطلاع آرائهم وردود أفعالهم بعد أن حالفهم الحظ ووقع عليهم الاختيار للمشاركة فى عمل فنى ضخم فى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ديانا حداد:تشرفت بالوقوف أمام الرئيس السيسى

قالت النجمة اللبنانية ديانا حداد إنها تشرفت بالحضور بين أهلها ومحبيها وإخوانها فى مصر، مؤكدة أنها تشرفت أيضًا بالوقوف أمام الرئيس السيسى، فى احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، لافتة إلى أنها تحبه للغاية وتقدر ما يبذله من جهود لخدمة مصر وشعبها، مؤكدة أنه إنسان متواضع للغاية يلقى الله محبته فى قلوب من يحالفهم الحظ ويلتقونه منذ الوهلة الأولى.

وأضافت: «سعيدة بالمشاركة فى الأوبريت مع زملائى من الفنانين، وشعرت بحالة سعادة شديدة للتعاون معهم».

وعبرت ديانا عن فخرها الشديد لاختيارها فى هذا اليوم المميز فى تاريخ مصر والعالم العربى أجمع، وهو ذكرى انتصار مصر وشعبها وعالمنا العربى كله على العدو الصهيونى، لافتة إلى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه للاحتفال بمصر فى ذكرى يوم تاريخى.

وأشارت إلى أنها تدربت أكثر من مرة على أداء الأغنية التى قدمتها لتضمن أن تخرج فى أحسن صورة وتلقى إعجاب المشاهدين والمتفرجين. واستطردت: «سعيدة بالوقوف بجانب النجم المصرى تامر حسنى والمطربة الإماراتية بلقيس فكلاهما نجمان مميزان، كما أن أصوات حجاج والمطربة ريهام عبدالحكيم وكذلك أبو مميزة وجميلة، إضافة إلى الكورال المشارك أيضًا».

واختتمت: «كما يسعدنى مشاركتى من خلال أغنية خاصة قدمتها بحب للشعب المصرى بعنوان (دوله ولاد البلد دى) وهى من كلمات أحمد حسن راءول وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام».

مصطفى حجاج: شعرت بأننى أؤدى واجبًا وطنيًا بالغناء لوطنى

المطرب مصطفى حجاج، قال إن الوقوف أمام الرئيس السيسى شرف عظيم لأى فنان، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم. وأضاف «حجاج» أن أى فنان يتمنى أن يشارك فى عمل فنى كهذا «شعرت بأننى أؤدى واجبًا وطنيًا.. هو الغناء لمصر»، مشيرًا إلى أنه سعيد بالوقوف إلى جانب الفنانين الكبار المشاركين فى الأوبريت.

بلقيس:الشهيد «منسى» رمز الكرامة ومُلهم العرب

أوضحت النجمة الإماراتية بلقيس، أنها محظوظة بالمشاركة فى أوبريت «كمّل عبورك»، والغناء لروح الشهيد منسى، رمز الكرامة وملهم العرب.

وأضافت أن المشاركة شرف عظيم، وأنها تشكر جميع المشاركين والقائمين على العمل، لأنهم بذلوا جهودًا مضنية ليخرج إلى النور على أحسن صورة. وعبرت بلقيس عن سعادتها لاختيار بلدها الثانى مصر لها للمشاركة فى هذا الحفل العظيم، مؤكدة أن الظهور أمام الرئيس السيسى أمر يدعو للفخر خاصة أنها تمثل دولة الإمارات العربية. واستطردت: «خلق الأوبريت حالة تناغم عربى بما قدمه من كلمات ومطربين مميزين».

وعن المقطع الذى غنّته، قالت: «ركزت على ذكرى الشهيد منسى، رمز الكرامة وملهم جميع العرب وليس المصريين فقط، وأعتبر نفسى محظوظة جدًا بالغناء لروح هذا الشهيد العظيم».

وأضافت: «سعيدة باختيارى للاشتراك فى الأوبريت وأتمنى أن يحالفنى الحظ دائمًا وأن أشارك فى تلك الاحتفالات الوطنية المهمة لجميع العرب، كما أننى أعيد الشكر لكل القائمين على هذا العمل الذى زادنى شرفًا، وأعتبره بداية لأعمال وطنية أخرى سأعمل على تقديمها حبًا فى مصر وفى كل البلدان العربية».

واختتمت: «أتمنى أن أكون على مستوى الحدث الكبير الذى شاهده الملايين فى مصر وخارجها».

«أبو»:أتمنى تقديم أعمال تحكى عن الإنجازات المصرية

ذكر الفنان «أبو» أن سبب نجاح الحفل بهذا الشكل هو حضور الرئيس السيسى، وقال: «شعرنا بالسعادة بسبب الوقوف أمام الرئيس ومتابعته للأغنيات».

وأضاف «أبو»: «أتمنى تكرار التجربة، وأحلم بتقديم أعمال وطنية كثيرة»، موضحًا: «أريد تقديم أعمال وطنية تلمس قلوب المصريين والعرب، وتحكى عن الإنجازات التى تتحقق فى مصر».

ريهام عبدالحكيم:حضور القائد الأعلى جعلنا نشعر بالحماس

أكدت المطربة ريهام عبدالحكيم أنها شعرت بسعادة غامرة لأنها شاركت فى حفل وطنى يحضره الرئيس السيسى، مضيفة: «ليظهر العمل بهذا الشكل المبهج كان لا بد من الاستعداد لفترة وصلت لأسابيع».

وأوضحت «ريهام» أنه جرى تقسيم الأوبريت بشكل جديد، وهذا ما جعل العمل مميزًا، مؤكدة أن الشاعر محمد البوغة كتب أغنيات جميلة، بطريقة احترافية، جعلت الجمهور يشعر بصدق الكلمات «ردود الأفعال تؤكد وجهة نظرى».

وأشارت إلى أن حضور الرئيس السيسى للحفل جعلها تشعر بالحماسة، موضحة: «حضور القائد جعلنى أشعر بالفخر وراحة القلب.. أنا محظوظة لأننى وقفت أمام الرئيس السيسى».

وأكدت: «الرئيس السيسى عبر بنا إلى بر الأمان، من خلال إنقاذ مصر بانتصار عظيم»، مشيرة إلى أن الإنجازات التى يحققها الرئيس جعلت مصر تنافس الدول الكبرى.

الشاعر محمد البوغة:مزجتُ بين الخبرة والشباب

أعرب الشاعر محمد البوغة عن سعادته الكبيرة لتقديم أكثر من أغنية خلال الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، مؤكدًا: «المشاركة فى صناعة هذا الأوبريت شرف كبير لى».

وقال «البوغة» إن الشعب المصرى لم يكن يحتفل فقط بنصر حرب أكتوبر ١٩٧٣، بل كان يحتفل- أيضًا- بالإنجازات التى تتحقق كل يوم فى كل المجالات، مشيرًا إلى أنه شارك بتأليف ٤ أغنيات خلال هذا الحفل. وأوضح أن أوبريت «كمّل عبورك» كان مزيجًا بين أصوات الشباب والفنانين الكبار، مؤكدًا: «أنا محظوظ لأننى شاركت فى هذا العمل الفنى الكبير». وأشار إلى أن الأوبريت من ألحان أحمد العتبانى وتوزيع محمد مجدى، وتولى مسئولية الهندسة الصوتية ماهر صلاح، لافتًا إلى أن الأوبريت تضمن مشاركة كورال من وزارة الشباب والرياضة، لأول مرة، ضم إسماعيل جاد ونهال خالد وعمر، ومن ذوى الهمم هديل ماجد ومصطفى محمد.

كلمات الأوبريت

«كمّل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون فى عونك ربنا يسدد خطاك.. امشى فى طريقك ربنا دايمًا يعينك طول ما مصر فى نن عينك شعب مصر أكيد معاك.

وصلت رسالتك وحى على العلم.. شوفنا فى طاقتنا إنه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقى ليه دور فى البلد وسمينا باسم البلد وده حصل.. اصبر تنول وتعدى تلاقى دى مش خطب وكلام قولته فى يوم.. وعدك صريح على رأى فلاح فصيح.

للمرأة دور فى مجتمعنا.. ده كلام قولته فى يوم.. بتأدى دورها زى أى فرد فى البلد.. أنا كل يوم فى المدرسة بحى العلم.. الجندى عنده سلاح وأنا عندى القلم.

قالوا اللى راحوا هايتنسوا.. مين اتنسى.. ده منسى درس بيدرسوا فى المدرسة.. ده الاختيار يا يعيشك يا يموتك».