ضبط صيدلي استولى على 3.2 مليون جنيه من أهالي الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على صيدلي لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم واستولى على مبالغ مالية بلغت 3.2 مليون جنيه بمحافظة الغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 5 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام صيدلي حر مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي 3 ملايين و288 ألف جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.