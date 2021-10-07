الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صيدلي استولى على 3.2 مليون جنيه من أهالي الغربية

ضبط صيدلي
ضبط صيدلي

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على صيدلي لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم واستولى على مبالغ مالية بلغت 3.2 مليون جنيه بمحافظة الغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 5 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. 

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام صيدلي حر مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم  بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي 3 ملايين و288 ألف جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مباحث الأموال العامة صيدلى النصب توظيف أموال الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى