استئناف القاهرة يلزم موظفي المحكمة بالحصول على لقاح كورونا خلال شهر

أصدر المستشار عصام الدين أحمد فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، قراراَ بعدم السماح لجميع موظفي محكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها بالدخول لمقار العمل اعتباراَ من 25 نوفمبر المقبل، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.

ويأتي ذلك القرار إيماءً لقرار مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي قرر بعدم السماح للعاملين بدخول المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل "pcr" كل 3 أيام.

استعدادات المحاكم لمواجهة فيروس كورونا

وتستعد جميع المحاكم الابتدائية والنيابات للعام القضائي الجديد بمواجهة تكدس الجماهير وتردد المواطنين على المحاكم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المحاكم وتشديد الإجراءات الأمنية، ومنع دخول المواطنين بدون ارتداء الكمامات الواقية، والسماح بدخول الأفراد الذين لهم صفة قانونية .

وتشدد المحاكم المختلفة على التدابير الاحترازية وذلك عقب دخول مصر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد المصابين.

كما أمر مساعد وزير العدل عن شئون المحاكم السماح للموظفين الذين يمرون بأعراض كورونا، عمل أجازة مع تقديم ما يفيد إصابتهم كما أنهم يقدمون التوعية المستمرة للعاملين لاتخاذ التدابير اللازمة ضد كورونا، مع تفعيل تقديم الدعاوى إلكترونيًا في المحاكم التي تعمل بالتحول الرقمي والميكنة والسماح بإقامة الدعاوى إلكترونيًا.