الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعه المنوفية تحصد المركز الثالث في المهرجان الغنائي للمتخصصين

فريق جامعة المنوفية
فريق جامعة المنوفية الغنائي

شاركت جامعة المنوفية فى المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية القائد المبدع وشعاره احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة بمعهد إعداد القادة بحلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف عام  الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب خلال الفترة من 3/10 وحتى 7/10/2021 تمهيدًا لاختيار معهد إعداد القادة للموسيقى.

وقال دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أن الجامعة حصلت على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية والذى يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الإدارة العامة لرعاية  الشباب والتي قامت بإعداد وتدريب الطلاب فى مراكز تدريب وتنمية الهوايات الفنية للكورال والموسيقى.

وأضاف شاهين، أنه شارك عدد من الطلاب في المهرجان الغنائي هم أحمد سمير، أسماء خالد، خلود محمد، فارس أسامة، يوسف محمد، عمرو أشرف، مروان عامر، محمود حمدي، إسراء محمد، آدم ايمن، ورافق وفد الجامعة أحمد ندا أخصائي فنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

حيث حصل على المركز الثالث في الغناء فردي الطالبة خلود محمد، كما حصل على المركز الثالث عزف موسيقى الطالب آدم أيمن كما حصل على  المركز الأول عزف موسيقى الطالب أحمد سمير.

 

تعليم المنوفية مهرجان طلاب الجامعات التعليم العالي وزير التعليم لشباب أكتوبر الدكتور خالد عبد الغفار احتفالات أكتوبر

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