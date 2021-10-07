فحص بصري وعزل.. 4 مهام للزائرة الصحية بالمدراس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب للمديريات التعليمية، مهام الزائرة الصحية والتي تتواجد في كل مدرسة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة، في خطابها، إن الزائرة الصحية تضطلع بـ3 مهام هي:

- الفحص البصري لجميع الطلاب فى المدرسة فى بداية وأثناء اليوم الدراسي.

- تقديم الإسعافات الأولية لحيم وصول ولي الأمر في حالة ظهور علامات الأعياء على الطالب

- إحالة الطالب للعزل المنزلي أو العزل بالمستشفى حسب حالته الصحية.

- رفع الوعي الصحي بين المعلمين والطلاب بالمدرسة.

فى سياق متصل، نظمت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في مركز تطوير المناهج والتقويم التربوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعام الدراسي 2021-2022.

وأوضحت الوزارة أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.

كما تم تنظيم تدريبات لمعلمي المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والمكتبات، كذلك تم تدريب معلمي الحاسب الآلي وأخصائي التطوير الذين كلفوا بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تنظيم محاضرات تدريبية للمعلمين حول أنشطة التوكاتسو بحضور وفد ياباني بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

وتطرقت التدريبات إلى شرح كيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.