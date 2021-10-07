انتهاء 90% منها.. نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير منتزه الخليفة التراثي

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، جولة لمسار مزارات آل البيت للوقوف على آخر مستجدات وتنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة أضرحة أل البيت.

وتفقدت نائب المحافظ شارع الأشراف، و رافقها خلال الجولة الدكتورة مي الأبراشى مدير مكتب مجاورة، واللواء طارق اليمنى رئيس حي الخليفة، و العميد خالد درويش مسئول مكتب الإشراف العام على المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية والمهندسة دعاء المكتب الفني، وتابعت ماتم بشأن تطوير واجهات العقارات وتطوير الأرض المجاورة لمتنزه الخليفة التراثي والذي يعد ضمن مزارات أل البيت.

وبدأت المهندسة جيهان عبد المنعم، جولتها بالمرور بداية من السيدة نفيسة لتفقد واجهات العقارات التي سيتم تطويرها وترميمها ووجهت بالبدء فيها على وجه السرعة،واستمعت لشرح حول ما تم تنفيذه من أعمال التطوير بالمتنزه ، وأكدت على أنه تم الانتهاء من 90% من الحديقة، ومرت على قطعة الأرض المجاورة للمتنزه والجاري تطويرها تحت إشراف حي الخليفة، ووجهت بالسير بخطى سريعة للانتهاء منها خلال فترة وجيزة وطبقا للجدول الزمني المعد لذلك.

- تفقد الأعمال الجارية بشبكة الصرف الصحي الجديدة



وتفقدت نائب المحافظ الأعمال الجارية بشبكة الصرف الصحي الجديدة والتي تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 50% ، وتابعت ما تم تنفيذه بمشروع تغيير وصلات الصرف الصحي المنزلية، بشارع الأشراف وكذلك بالوعات صرف مياه الأمطار والجاري تنفيذها ووجهت بالانجاز في تنفيذ الأعمال وتذليل اى عقبات لسرعة البدء فى المرحلة التالية والمتعلقة بمشروع الرفع النفقي للصرف الصحي والتي تبدأ بجوار ضريح شجرة الدر وتمر أمام ضريح السيدة سكينة

وزارت المهندسة جيهان عبد المنعم، ساحة بورسعيد أمام مسجد السيدة زينب، وأكدت على رئيس حي السيدة الدكتور مهران عبد اللطيف بضرورة تحويل الساحة إلى حديقة كما وجهت بضرورة عمل سور لحماية الحديقة ولاحظت وجود غرفة منشأة من وقت سابق دون الحاجة لها داخل الحديقة ووجهت بإزالتها على الفور، و اقترحت إنشاء ممشى بديلا عن التوسعة التي تمت ودمجها للحديقة، وتابعت جولتها بميدان السيدة زينب ووجهت بتطوير حديقة الميدان بجوار مسجد السيدة وتطويرها وزراعتها

يذكر أن مسار أل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقي مزارات أل البيت بشارع الخليفة وبآثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون و متحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك متنزه الخليفة التراثي البيئي و مسجد السيدة نفيسة و مسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور وقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.

جولة نائب المحافظ

جولة نائب المحافظ

جولة نائب المحافظ

جولة نائب المحافظ

جولة نائب المحافظ