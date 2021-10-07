انطلاق المؤتمر الدولى حول نظرية وممارسة الحوكمة الإلكترونية 2021

تنظم وحدة التشغيل المعنية بالحوكمة الإلكترونية القائمة على السياسات بجامعة الأمم المتحدة المؤتمر الدولي حول نظرية وممارسة الحوكمة الإلكترونية 2021، وذلك في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر بأثينا، اليونان، تحت شعار "الحوكمة الرقمية الذكية من أجل تحقيق الاستدامة العالمية".

ويعد المؤتمر ملتقى عالميًا لأصحاب المصلحة المتعددين، ويهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة من خلال نشر الأوراق الأكاديمية من البلدان النامية والمتقدمة وعرضها.

في سياق آخر، شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الثالث لفريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالخطتين الاستراتيجية والتشغيلية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات عبر الإنترنت.

والهدف من الاجتماع هو الحصول على مشاركات فريق العمل فيما يتعلق بأطر الخطة الاستراتيجية للاتحاد وخطة عمل أديس أبابا.

وكانت قد تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل تابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومعني بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية واختصاصاته وذلك خلال الاجتماع الافتراضي للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الذي عُقد من 2 إلى 5 يونيو 2020. وتتمثل اختصاصات فريق العمل في استعراض حالة تنفيذ وتأثير الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 وإعداد مقترحات لمشروع مساهمة قطاع تنمية الاتصالات الجديدة في الخطة الاستراتيجية للفترة المقبلة (2024-2027)، واستعراض حالة تنفيذ وتأثير خطة عمل بوينس آيرس وصلاتها بالخطة التشغيلية، وأيضًا استعراض حالة تنفيذ وتأثير الخطة التشغيلية المتجددة لمدة أربع سنوات، وتحديد مجالات التحسين، ووضع توصيات لمشروع الخطة التشغيلية قبل أن ينظر فيها المجلس.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة.