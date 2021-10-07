«الصحة» تحذر من السجائر الإلكترونية: لن تساعد على الإقلاع عن التدخين

حذرت وزارة الصحة والسكان من تدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لن تساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن السجائر الإلكترونية أضرارها مثل السجائر العادية، لأنها يوجد بها نيكوتين ومواد سامة تضر المدخن ومن حوله.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالتوقف عن التدخين الآن لحماية أنفسهم وعائلاتهم، لافته إلى أن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين هو 16805.

وكانت قد قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة تدعم استمرار الدولة المصرية في إصدار قانون مكافحة التبغ، مشيرة إلى أن المنظمة تدعم الجمعيات الأهلية والمدنية التي لها دور كبير في الحد من الأمراض المزمنة وخاصة التنفسية وأمراض القلب.

وأوضحت القصير، خلال اجتماع مناقشة دور الإعلام والدراما في مكافحة التبغ في مصر بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة وجمعية مكافحة التدخين، أن الدراما المصرية عليها عامل كبير في توعية المواطنين ضد التدخين وأضراره، مشيرة إلى أن صانعي الدراما المصرية لهم دورا كبيرا في توعية المواطنين، كما أن المنظمة تدعم كافة المبادرات التي تحد من انتشار التدخين.

وأكدت القصير أن المنظمة تتابع بشدة تداول أعداد مختلفة من أنواع التبغ داخل الدراما، مما تسبب في زيادة أعداد المدخنين وخاصة المراهقين، مشيرة إلى أن استخدام أنواع التبغ مثل السجائر الإلكترونية والشيشة يعد إعلانا عن مثل هذه المنتجات والترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت القصير إلى أن حجم مشكلة التدخين في مصر يتنامي بشكل كبير نسبة المدخنين من الرجال 43% و 63.5% يتعرضون إلى التدخين السلبي، وهناك ارتفاع أيضا في استخدام التبغ المسخن الذي له نفس أضرار التدخين العادي، مما يترتب عليه من آثار سلبية على الصحة والاقتصاد، لذلك يجب أن تواجه المبادرة المصرية 100 مليون صحة اضرار التدخين.

ودعت القصير صانعي الدراما والشباب والجمعيات الأهلية إلى حماية جيل المستقبل عن طريق التوعية بالصحة وخطورة التدخين والتبغ المسخن والشيشة على الصحة و ازدياد معدلات المدخنين في مصر.

وطالبت القصير صانعي الدراما في مصر بتحذير المواطنين من استخدام التبغ بكافة أنواعه في المسلسلات القادمة.