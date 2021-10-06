بينهم 8 أطفال.. إصابة 12 فتاة من أسرة واحدة بالترمس المسمم بقنا

أصيبت 12 فتاة من أسرة واحدة بينهن 8 أطفال، الأربعاء، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهن "ترمس" بقرية أبنود التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بإصابة 12 فتاة بتلبك معوي، إثر تسممهن من تناول الترمس بقرية أبنود بدائرة مركز قنا.

أسفر ذلك عن إصابة نجلاء أبوالقاسم يوسف، 20 عامًا، ودعاء علي يوسف، 11 عامًا، ومنى مصطفى حسن، 35 عامًا، وآمنة أبوالوفا علي، 30 عامًا، وحنين شرقاوي مصطفى، 9 أعوام، وشقيقتها أمينة شرقاوي، 7 أعوام، وفرحة عماد مصطفى أبوالوفا، 10 أعوام، وأماني مصطفى أبوالوفا، 5 أعوام، وياسمين علي يوسف، 6 أعوام، وهبة عماد مصطفى، عامين، وإيمان علي يوسف، 16 عامًا، وهند علي محمد، 28 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.