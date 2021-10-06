الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

احتفالات نصر أكتوبر تجمع بين أساقفة الأرثوذكس والكاثوليك في المنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ذكر المكتب الإعلامي بإيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى صباح اليوم، نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وذلك في لقاء أخوي.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل مساء أمس، الأخ روي موصللي، مسئول أخوية السجون العالمية بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وذلك بمقر المطرانية، وهو المقر الرسمي للأخوية بمصر.

جاء ذلك بحضور كل من الأب بولس نصيف، مرشد أخوية السجون في الشرق الأوسط، والمهندس علاء إسحق، مسئول أخوية السجون بمصر.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لجميع الأنشطة والخدمات بالإيبارشية.

 

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي الأنبا مكاريوس أ سق ف المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسي يستكمل مسيرة تطهير سيناء من الإرهاب

لماذا غاب رئيس الزمالك عن افتتاح مونديال الأندية لليد؟

الرئيس السيسى يوقع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

سمير فرج: «السيسى» هو الملازم أول الوحيد الذى حصل على امتياز تحت قيادتى

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران