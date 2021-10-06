احتفالات نصر أكتوبر تجمع بين أساقفة الأرثوذكس والكاثوليك في المنيا

ذكر المكتب الإعلامي بإيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى صباح اليوم، نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وذلك في لقاء أخوي.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل مساء أمس، الأخ روي موصللي، مسئول أخوية السجون العالمية بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وذلك بمقر المطرانية، وهو المقر الرسمي للأخوية بمصر.

جاء ذلك بحضور كل من الأب بولس نصيف، مرشد أخوية السجون في الشرق الأوسط، والمهندس علاء إسحق، مسئول أخوية السجون بمصر.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لجميع الأنشطة والخدمات بالإيبارشية.