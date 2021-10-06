الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حكايات الفخر والعزة».. أبطال حرب أكتوبر «أحياء» بعيون رواد مواقع التواصل

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

تصدر إحياء مصر ذكرى حرب أكتوبر 1973 تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر، وحرص المصريون على أن يرووا قصص أجدادهم والاحتفاء بيوم النصر.

وكتبت مروة نور: "عمي سمير شهيد حرب أكتوبر، بابا حكالي عنه كتير بس قصة واحدة وقفت عندها، إنه كان بيحب بنت وخاطبها، ولما كان في الحرب البنت ماتت في حادثة عربية، الغريبة إنها ماتت في نفس اليوم اللي استشهد فيه عمي".

وغردت سميرة الشريف: "القصة قصة نصر عظيم وعقيدة وطن قصة رجاحة عقل ورزانه فكر".

وأضاف أيمن الهوراي: "بطولات من وحي ملحمة الحب والدم والانتصار قصة أول شهيد في حرب أكتوبر، تزوج 15 يوما ولم يتحلل جسده، الشهيد رقيب محمد حسين محمود سعد، كان أول شهيد مصري في حرب أكتوبر 1973 بحسب إشارات التبليغ من الوحدات الفرعية ويوميات القتال لدى قادة الوحدات المتقدمة وقت الحرب".

وغرد عماد أسامة:" خالي اللواء فتحي شلبي الله يرحمه حكى قصة عن محاولة العدو إنه يسيطر على منطقة حيوية في وقت الحرب .. وكان زميله موجود بيحاول يمنعهم .. زميله طلب منه يضرب المكان كله عشان ميسيطروش عليه "شعور الانسان في اللحظة دي البلد أمانة في عنقي وصديقي طلب يضرب المكان".

وواصل سيد عبد الولي:" وسيبقى التاريخ فى حيرة ويقف عاجزا كيف يسطر تفاصيل تلك الملحمة والتي سطر كل جندي فيها قصة كفاح ونجاح وقف الجميع مذهول كيف تحققت رغم كل العواقب التي تحول بين هذا الجيش وعبور المستحيل"، وقال آخر: "قصة كفاح أهل مصر للتخلص من كل أشكال الاستعمار وأخرها الإنجليزي وأيقونة الكفاح هو حرب أكتوبر وتحرير سيناء وهو العبور وأهم حدث سيفرض نفسه على التاريخ، هو عبور مصر بقيادة الرئيس السيسي إلى مصاف الدول المتقدمة واستكمال أسس الدولة الحديثة، والجمهورية الجديدة".

مصر جندى أكتوبر 1973 محمود سعد ذكرى اكتوبر 1973 استشهد حرب أكتوبر 1973

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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