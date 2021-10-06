الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منطقة شينجيانغ بشمال غربى الصين تبلغ عن حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أبلغت منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين عن حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وفقا للسلطات المحلية.

 

ووفقا لمقر الوقاية من كوفيد-19 الإقليمي والسيطرة عليه، فإن الحالة تعود لزوج حالة لم تظهر عليها أعراض تم الإبلاغ عنها يوم الأحد في مدينة هورجوس، وتم إرساله إلى مستشفى مخصص للعلاج.

 

وحتى الساعة 5 مساءا من يوم الثلاثاء، أكملت المدينة اختبار الحمض النووي الثاني على مستوى المدينة، وباستثناء الحالة المؤكدة، كانت جميع النتائج الأخرى سلبية ولاتزال الجولة الثالثة من الاختبارات جارية.

 

ويوم الأحد، أبلغت شينجيانغ عن حالتي إصابة بدون أعراض بكوفيد-19 خلال الاختبارات النووية المنتظمة في هورجوس.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

شمال الصين كوفيد-19 منطقة بكوفيد-19 شينجيانغ كوفيد غربي الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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