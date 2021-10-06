الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يحرر مواقع غرب تعز ويكبد الحوثيين خسائر فادحة

الجيش اليمنى
الجيش اليمنى

 تمكن الجيش اليمني من تحرير عدد من المواقع غرب مدينة تعز، خلال معارك حاسمة ألحقت بمليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.


و قال نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز في اليمن العقيد عبدالباسط البحر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن قواتنا شنت هجوما معاكسا تتبعت خلاله مليشيا الحوثي التي فرت من المواجهات وتمكنت من تحرير عدد من المواقع غرب تعز"، مشيرا إلى أن خسائر العدو البشرية في معركة اليوم تقدر بين 50 قتيلا ومصابا، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

 

وعلي صعيد آخر ، بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، المستجدات على الساحة اليمنية، و مجالات التعاون و التنسيق بين البلدين و سبل تعزيزها وتطويرها.

 

و أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح- خلال اللقاء مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف،  وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - عن أمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه كسفير لألمانيا لدى اليمن.

 

و أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و الدور الألماني الداعم لليمن و جهود ألمانيا الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي.

 

و قدم نائب الرئيس للسفير الألماني شرحاً مفصلاً عن طبيعة الأوضاع الحالية في اليمن على مختلف المستويات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، و دعم الشرعية المستمر لتلك الجهود و آخرها المبادرة التي تقدم بها المملكة العربية السعودية، و كل الجهود الرامية إلى إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاثة بما يؤدي إلى استعادة الدولة اليمنية و إنهاء الانقلاب الحوثي.

إيران هجوم خسائر كبد اليمن خلال الجيش معا معركة الحوثيين منى قوات تصريحات الجيش اليمني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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