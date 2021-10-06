سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 6-10-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، فى البنوك، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فى ظل استمرار معدلات السحب للدولار الأمريكي في المعدلات الطبيعية فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، خاصة مع التأكيد على توفر الكميات اللازمة للسوق المصرفى وصفقات الاستيراد والتصدير للمنتجات والسلع المختلفة.



سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



بالإضافة إلى ما سبق، أدت مجموعة من الأسباب إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك، منها توفير الكميات اللازمة فى فروع البنوك بمختلف أنحاء الجمهورية، لجميع المتعاملين والمستثمرين والشركات الصناعية والتجارية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



وأظهرت بيانات التداول استقرار سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



أيضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



وأظهر مؤشر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية



كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي



كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



وكذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم





فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.