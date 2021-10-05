وفد مجلس الوزراء يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية فى إزالة التعديات ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن لجنة المرور على مشروعات بديل العشوائيات التابعة لمجلس الوزراء، أشادت اليوم بجهود الأجهزة التنفيذية في أحياء الضواحى والجنوب فى إزالة التعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم لاستعادة الوجه الحضاري بمنطقتي الأمل واللبانة الجديدة بالضواحي والنورس بالجنوب وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن حى الضواحى قام بتنفيذ 250 قرار إزالة خلال اليومين الماضيين ، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد ، لتفقد مستجدات العمل فى ملف إزالة التعديات بحى الضواحى، وشملت اللجنة وفد من مسؤولين صندوق التنمية الحضارية ومسؤولين فى التنمية المحلية ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية ، حيث تابعت جهود الحى في ازالة كافة هذه المخالفات وقامت بتوثيق مصور للوضع الحالى للمنطقة بعد إزالة كافة المخالفات والتى شملت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المنطقتين ومخالفات الخروج عن خط التنظيم والتحويطات الحديدية حول محيط النوافذ وشرفات الطوابق الأرضية والعشش والأبراج المخالفة المقامة فوق أسطح العمارات والتعديات على مناور العمارات ورفع الأكشاك غير المرخصة وازالة اى تغييرات في واجهة العمارات وقد أبدت اللجنة إعجابها بما تم من إزالة كافة هذه المخالفات.

وأكد المحافظ أن ازالة هذه المخالفات تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين للعيش في بيئة حضارية بديلا عن العشوائيات التى كانوا يقطنون بها من قبل وإعادة تنميط سلوك المواطنين ليتواكب مع هذه البيئة الحضارية التى توفرها الدولة من خلال بناء هذه المناطق والوحدات السكنية الحضارية وإنهاء معاناتهم فى الأماكن العشوائية التى كانوا يقطنون بها من قبل، وجاري استكمال أعمال تطوير وصيانة المنطقتين واستكمال المرافق غير المكتملة بها وإضاءة اعمدة الانارة العامة.

رافق اللجنة خلال الجولة، اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب، والمهندسة أمل الألفى مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة .