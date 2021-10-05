الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الأركان اليمني يطلع على سير المعارك والعمليات العسكرية ضد الحوثيين

اليمن
اليمن

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية ، الفريق صغير حمود بن عزيز، اليوم الثلاثاء، على سير المعارك والعمليات العسكرية المتواصلة التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة ضد مليشيا الحوثي.

وأشاد رئيس هيئة الأركان اليمني بالبطولات التي يسطرها منتسبو المنطقة العسكرية السابعة، ومعهم المقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال مهنئاً اياهم بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وعقد رئيس هيئة الأركان اليمني خلال الزيارة، اجتماعاً بقيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية التابعة لها، تم التطرق إلى المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية والانتصارات المتتالية التي يحققهاالجيش والمقاومة، وما تتكبده المليشيا من هزائم قاسية في العتاد والأرواح.

وأكد أن المليشيا الحوثية الإرهابية حين فشلت في كل معاركها في أطراف محافظة مأرب، وخسرت خسراناً مبيناً في عناصرها من المغرر بهم، لجأت إلى استهداف التجمعات السكانية، وإلى قتل النساء والأطفال، مشيراً إلى أن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الكهنوت الحوثية بحق المدنيين والنازحين لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم.

وخاطب رئيس الأركان اليمني قيادات الوحدات، بأن الجيش بهم وبكل الأبطال سينتصر على تلك المليشيا الكهنوتية التابعة لإيران، مضيفاً: "نثق كل الثقة بالنصر، وأننا سنقتلعها وسنخلص اليمن واليمنيين والعرب والإنسانية منها".

وأضاف: "مشروعنا تحرري، وينشد الحياة، وسيحقق لبلادنا الأمن والاستقرار، بجهودكم أيها الأبطال، أنتم في رباط في سبيل الله ثم الوطن، وأن ما سيتحقق على أيديكم ينشده كل المخلصين في الوطن".

اليمن صغير حمود بن عزيز المعارك المنطقة العسكرية الحوثي 26 سبتمبر الثورة اليمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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