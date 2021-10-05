الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي للمعلم.. إنجازات مصر في ملف التعليم

ملف التعليم
ملف التعليم

يحتفل العالم في 5 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للمعلم، وأولت الدولة المصرية اهتمامًا واسعًا بالتعليم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالاهتمام بالتعليم يعد من محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري.

"الدستور" ترصد أبرز إنجازات وزارة التعليم في السطور التالية:

- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، وكان ثمار هذه المبادرة هو إطلاق مشروع "بنك المعرفة المصري" في عام 2015.

-تم تطوير المناهج عام ٢٠١٨ بداية من مرحلة رياض الأطفال والمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى.

- تم تحديد 14 مهارة تقوم على فكرة تعلم لتكون "تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش"، وتدريس رموز الكتابة الهيروغليفية في الصف الرابع الابتدائي، مع تدريس الإنجليزية في النظام الجديد، بشكل متواز مع تدريس الباقة متعددة التخصصات.

- أطلقت وزارة التعليم أكثر من 7 منصات تعليمية رقمية منها، منصة ادارة التعلم على بنك المعرفة المصري ، منصة البث المباشر، منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب عن بعد، منصة حصص مصر، منصة ذاكر، منصة بنك المعرفة المصري.

- قامت الوزارة بتسليم جميع طلاب الصف الأول الثانوي جهاز تابلت بتكنولوجيا الـG4، إضافة إلى ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة.

- قامت الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس الحكومية وتدريب المعلمين 

- تم تنفيذ وإحلال أكثر من 1.3 مليون مقعد خشبي "تختة" للتلاميذ

- أنشأت الدولة ما يقرب من 15 ألف فصل في القرى.

- تطبيق منظومة الامتحانات الالكترونية والتصحيح الالكتروني

- إنشاء المدارس اليابانية بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية في مختلف المحافظات

"التعليم العالي"

- بلغ عدد الجامعات الحكومية 27، بزيادة 4، منذ 2015/2014

-إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة.

-انشاء جامعات باتفاقيات دولية و فروع أجنبية

عبدالفتاح السيسي فصل التعليم العالي تطوير بنك المعرفة المصري المدارس اليابانية وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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