عقب زيارة وزير الطاقة اللبناني لمصر.. كيف دعمت «القاهرة» لبنان؟

في إطار الدعم المصري للدولة اللبنانية، التقى صباح اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، وحضر المقابلة وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، والسفير على الحلبي سفير لبنان لدى القاهرة.

وأكد مدبولي أثناء اللقاء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم الممكن لـ لبنان، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها.

ويأتي هذا القرار بعد شهر من الاتفاق الرباعي لتوصيل الغاز المصري للبنان لحل أزمة انقطاع الطاقة المستمرة منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان، وانفجار مرفأ بيروت، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق على توصيل الغاز المصري عبر خط الغاز العربي الذي كان معد للتصدير لأوروبا، ويضم دول مصر وسوريا والأردن ولبنان، ومتوقف منذ 2011.

دعم مستمر

وكانت مصر من أوائل الدول التى ساندت لبنان في أزمته الاخيرة، وبدأ هذا الدعم منذ اللحظات الأولى عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره اللبناني ميشيل عون أعرب فيه عن تعازيه والشعب المصري في ضحايا المرفأ، كما شدد على دعم مصر للبنان.

وأنشأت مصر عقب الحادث جسراً جوياً لمساعدة دولة لبنان على 4 مراحل، المرحلة الاولي تشمل المساعدات الطبية، والمرحلة الثانية تشمل المساعدات الغذائية، أما الثالثة فتضمنت إرسال 21 طبيبا مصريا لدعم الكوادر الطبية اللبنانية في كارثة المرفأ.

وأرسلت مصر ضمن الجسر الجوي طائرتين محملتين بـ 19 الف طن من المساعدات الطبية في أواخر أغسطس 2020.

كما شارك المركز الطبي الاستشفائي المصري في دعم قطاع الصحة اللبناني الذي يعاني مع اندلاع أزمة الطاقة، وطبقاً لتصريحات وزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد أثناء زيارتها لبيروت في يناير الماضي، بأن المستشفى عالج نحو 100 ألف مريض لبناني منذ أزمة المرفأ.

وكانت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، قد زارت لبنان ضمن وفد من وزارة الصحة ضمن قافلة مساعدات ضمت 31 طنا من ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية، و7 أطنان و684 كيلوغراما من الأجهزة الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية، لدعم القطاع الصحي في لبنان بمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي فبراير الماضي أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.

كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس والتوجه إلى ميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة، في يونيو الماضي.

الدعم السياسي

وضمن الدعم السياسي للشعب اللبناني، فقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 مؤتمرات لدعم لبنان كان أخرهم في أغسطس الماضي بعد مرور عام على كارثة انفجار مرفأ بيروت، بهدف حشد الدعم من قبل شركاء لبنان وتنسيق المساعدات الطارئة من المجتمع الدولي لمساندة الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.