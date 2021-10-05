الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة في طرة: مد أجل الحكم على متهم في أحداث العياط للغد

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، مد أجل الحكم على متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين في واقعة «اقتحام مركز شرطة العياط» يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة لجلسة غدا الأربعاء.

ويواجه المتهمون في القضية الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون واقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته من أسلحة وذخائر وتكدير السلم العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

جنايات القاهرة طره الحكم احداث العياط الدائرة الثانية ارهاب

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