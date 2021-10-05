الهند والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

قالت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية ميناكاشى ليخي إنها بحثت مع السفير الدانماركي لدى الهند "فريدى سفان" سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشراكة الاستراتيجية الخضراء.

وأضافت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - "اجتمعت مع السفير الدانماركي وبحثنا سبل دعم التعاون بيننا في مجال الشراكة الاستراتيجية الخضراء، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في المجال الثقافي، بالاضافة إلى دعم العلاقات بين شعبي البلدين".

وكانت الهند والدانمارك قد وقعتا - خلال يوليو الماضي - مذكرة تفاهم في المجال الصحي والطبي، حيث تشجع هذه المذكرة التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين من خلال المبادرات المشتركة وتطوير التكنولوجيا فى القطاع الصحي، وأنها ستؤدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والدانمارك، بالاضافة إلى تسهيل تحسين الصحة العامة لشعبي البلدين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 20 ألفًا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 33 مليونًا و 813 ألفًا و903 حالات.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 180 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 448 ألفًا و997 حالة.

وقد استمرت معظم دول آسيا في تسجيل عدد إصابات كبير بفيروس كورونا المستجد، مع عدم وجود أي إشارة على تباطؤ تفشي العدوى، وجاءت في المقدمة الهند وروسيا والفلبين وتايلاند وإيران، حيث استمرت جميعها في تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة يومية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.