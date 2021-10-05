حفل فرقة التذوق للموسيقى العربية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

يعرض نادي الحرية السينمائي، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، الفيلم الروائي الكلاسيكي الطويل Nicholas and Alexandra أو "نيكولاس وأليكساندرا" للمخرج فرانكلين شافنر، عن قصة للكاتب روبرت كاي ماسي. ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم يقدمها ويديرها الناقد محمد كمال مبارك.

فيلم “نيكولاس وأليكساندرا” من إنتاج عام 1971 بريطاني، وتبلغ مدة عرضه 183 دقيقة. من بطولة: مايكل جيستون، جانيت سوزمان توم بيكر، رودريك نوبل، مع طاقم تمثيلي بريطاني ويتميزون جميعا بأنهم ممثلون مسرحيون حيث يخلو العمل من نجوم سينمائيين معروفين.

وكان يفترض أن يقوم بدور الراهب راسبوتين النجم المعروف بيتر أوتول وكذلك النجمة فانيسا ريدجريف للقيام بدور أليكساندرا إلا إن ميزانية الفيلم المحدودة من شركة كولومبيا حالت دون ذلك. حبكة الفيلم مبنية على اقتباس من كتاب لروبرت ماسي بالعنوان نفسه، وكان الكاتب قد صرح بأنه لم يطلع على كثير من التفاصيل حول هذه العائلة الحاكمة لروسيا ردحا من الزمن، إلا أنه تمكن من مبتغاه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي حيث أفرجت الكثير من الوثائق عن تلك الأسرة، فأصدر كتابا ثانيا بعنوان: آل رومانوف: الفصل الأخير.



ــ حفل فرقة التذوق للموسيقى العربية

في سياق متصل يليها في السابعة من مساء نفس اليوم، حفل فني غنائي موسيقي، والذي تحييه، فرقة التذوق للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو محمود أبوزيد .

تكونت فرقة "التذوق للموسيقى العربية" عام 2001 وأصبحت تحت عباءة وزارة الثقافة رسميا إعتبارا من العام 2003 وحتى الآن.

فرقة تهدف رسالتها على الحفاظ على تراث الموسيقى العربية والغناء الشرقى الأصيل فى محاولة لتقديم مزيج بين الأصاله والمعاصرة بمجموعة متطورة متجددة من الشباب العاشق للموسيقى العربية.

وشاركت الفرقة فى العديد من المسابقات الفنية والمحافل الثقافية الهامة على كل المجاﻻت الدينية والوطنية واﻻجتماعية. كما قامت بتقديم ملاحم غنائية تمثيلية بمشاركة عمالقة التمثيل بمصر فى مناسبات عديدة.



ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال اقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.