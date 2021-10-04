حبس المتهمين فى واقعة قتل عامل بسبب الثأر بالجيزة

أمرت جهات التحقيق في جنوب الجيزة، بحبس المتهمين في واقعة مقتل عامل، بسبب خصومة ثأرية بأطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت جهات التحقيق بتشريح جثمان المجني عليه، وصدور تصريح بدفنه بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية له.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا، يفيد بمقتل عامل في إطلاق النار عليه أثناء سيره بأطفيح، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبإجراء التحريات، تبين مقتل عامل بسبب خصومة ثأرية بين أفراد عائلتين، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتلك الواقعة، وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.