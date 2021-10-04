الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وليد منصور يتعاقد مع «يسرا» ويكشف عن هوية النجم الذي خدعه

وليد منصور ويسرا
وليد منصور ويسرا

أقام المنتج وليد منصور مؤتمرا صحفيا للمطربة يسرا للإعلان عن تفاصيل تعاقدهم بعد نجاح أول أغانيهم "ستاد القاهرة" التي طرحت منذ أيام قليلة علي موقع "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وأعلن وليد، خلال المؤتمر، أنه يري أن يسرا صوت وطريقة غناء مختلفة وواثق من نجاحها، مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات علي الساحة الغنائية في مصر خلال فترة قصيرة وستنافس نجمات الصف الأول بقوة.

243915417_3056279664586530_8248302583506008211_n

وعبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع وليد، موضحة انه منتج واعي ويسعي دائما للاختلاف وداعم كبير لها منذ قرار عودتها للغناء بعد توقفها في فترة كورونا، مضيفة أنها تسعى جاهدة لتحقيق أكبر النجاحات معه، ومن المقرر أن يعلنوا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة .

244000023_1678018152544115_5996363682048886417_n

وأضافت يسرا أنها ستطرح خلال أيام قليلة ثاني أغاني البوم "ستاد القاهرة" وهي أغنية "قانون العالم الجديد" وهي أغنية تحمل شكل المهرجان ومختلفة عن باقي أغاني الألبوم ولكن مهرجان بطريقة راقية ومزيكا بشكل جديد وبها رسالة ومضمون.

كشف المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن تعرضه للخداع من نجم كبير، مؤكدا أنه سيقوم بالكشف عن هويته وتفاصيل ماحدث يوم الجمعة المقبل.

243807941_294634178829757_1145479670891905663_n

المنتج وليد منصور عبر صفحته في موقع فيس بوك، كشف عن ما حدث، وكتب :"استنوا مني مفاجأة يوم الجمعة الجاية، عن نجم كبير الواحد للأسف اتخدع فيه قوي، هاعرض ليكم مفاجأة حصلت معايا شخصيا، علشان كده بقول دايما كل واحد بيظهر بجد في وقت الشدة"

244408275_387325042837987_6852627795616115270_n

وليد قام مؤخرا بالتعاقد مع المطرب دياب، لتقديم أعماله لمدة عامين، وقام بطرح أول أغانيه "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقام وليد بتنظيم الحفل الذي أحياه المطرب اللبناني راغب علامة، والفنان الجزائري الشاب خالد، وأقيم يوم السبت الماضي.

المنتج وليد منصور وليد منصور يسرا آخر أعمال يسرا إصابة يسرا بكورونا إصابة يسرا بمرض خطير إطلالات يسرا الكلاسيكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021

مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

وزيرة الصحة تكشف موعد انحسار الموجة الرابعة لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

محاولات لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.. ما القصة؟

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل «البطاقة الخضراء»