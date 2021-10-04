وليد منصور يتعاقد مع «يسرا» ويكشف عن هوية النجم الذي خدعه

أقام المنتج وليد منصور مؤتمرا صحفيا للمطربة يسرا للإعلان عن تفاصيل تعاقدهم بعد نجاح أول أغانيهم "ستاد القاهرة" التي طرحت منذ أيام قليلة علي موقع "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وأعلن وليد، خلال المؤتمر، أنه يري أن يسرا صوت وطريقة غناء مختلفة وواثق من نجاحها، مؤكدا أنها ستكون من أهم الأصوات علي الساحة الغنائية في مصر خلال فترة قصيرة وستنافس نجمات الصف الأول بقوة.

وعبرت يسرا عن سعادتها بالتعاون مع وليد، موضحة انه منتج واعي ويسعي دائما للاختلاف وداعم كبير لها منذ قرار عودتها للغناء بعد توقفها في فترة كورونا، مضيفة أنها تسعى جاهدة لتحقيق أكبر النجاحات معه، ومن المقرر أن يعلنوا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة .

وأضافت يسرا أنها ستطرح خلال أيام قليلة ثاني أغاني البوم "ستاد القاهرة" وهي أغنية "قانون العالم الجديد" وهي أغنية تحمل شكل المهرجان ومختلفة عن باقي أغاني الألبوم ولكن مهرجان بطريقة راقية ومزيكا بشكل جديد وبها رسالة ومضمون.

كشف المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور عن تعرضه للخداع من نجم كبير، مؤكدا أنه سيقوم بالكشف عن هويته وتفاصيل ماحدث يوم الجمعة المقبل.

المنتج وليد منصور عبر صفحته في موقع فيس بوك، كشف عن ما حدث، وكتب :"استنوا مني مفاجأة يوم الجمعة الجاية، عن نجم كبير الواحد للأسف اتخدع فيه قوي، هاعرض ليكم مفاجأة حصلت معايا شخصيا، علشان كده بقول دايما كل واحد بيظهر بجد في وقت الشدة"

وليد قام مؤخرا بالتعاقد مع المطرب دياب، لتقديم أعماله لمدة عامين، وقام بطرح أول أغانيه "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقام وليد بتنظيم الحفل الذي أحياه المطرب اللبناني راغب علامة، والفنان الجزائري الشاب خالد، وأقيم يوم السبت الماضي.