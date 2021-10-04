السفير الأمريكي بالقاهرة: نحرص على دعم مصر لمواجهة كورونا

قال السفير الأمريكي بالقاهرة "جوناثان كوهين" اليوم الإثنين، إن مصر على رأس قائمة الدول المتلقية للقاح فايزر، وتابع: نثمن الدعم الطبي الذي قدمته مصر إلى الولايات المتحدة في ربيع 2020، مضيفًا الولايات المتحدة حرصت على دعم استجابة مصر لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

بينما أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ليس لديها أي عقبات أو مشاكل للحصول على لقاحات فيروس كورونا، حيث وقعنا عقود مع العديد من الشركات ولا يوجد لدينا أي عقبات مالية، ولكن هناك محدودية في الإنتاج على مستوى العالم.

وأوضحت أن كافة العقود التي أبرمناها من العام الماضي مع الشركات الأوروبية والأمريكية لم يصل منها سوى 1.5 مليون جرعة بشكل منفرد.