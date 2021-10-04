الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النقابة الوطنية للصحفيين: إغلاق 70% من وسائل الإعلام الأفغانية

حركة طالبان
حركة طالبان

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين في أفغانستان، أمس الأحد، أن 70% من وسائل الإعلام الأفغانية أوقفت أنشطتها أو أُغلقت في جميع أنحاء العالم في عام 2021، في عدد ارتفع مع تولي حركة طالبان السلطة في 15 من أغسطس  الماضي، وفقا لفرانس برس.

وقال المتحدث باسم النقابة مسرور لطيفي: "أظهر استطلاع حديث أن نحو 70% من وسائل الإعلام الأفغانية أوقفت نشاطها في جميع أنحاء البلاد في عام 2021 وخاصة عقب انهيار الحكومة" الأفغانية عقب سقوط كابول.

وأجري الاستطلاع على ألف و500 صحافي، 70%، منهم من الرجال من 28 ولاية أفغانية بين 21 و28 من سبتمبر الماضي.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن نحو 70% من الصحافيين فقدوا وظائفهم منذ 15 من أغسطس، ما يمثل "صفعة قوية لوسائل الإعلام الأفغانية المستقلة، التي تعد أحد الإنجازات الرئيسية في الأعوام الـ20 الأخيرة في أفغانستان، وفقا للطيفي.

وأوضح الاستطلاع أن "السيدات اللاتي كن تعملن في وسائل الإعلام كن أكثر عرضة للمخاطر وقلقات على أرواحهن ومهنتهن".

وأضاف أن عدم الأمان العمالي والتهديدات على الأمن والمشكلات الاقتصادية كانت من بين أسباب القلق الرئيسية للصحفيين الأفغان.

وأسفر تولي حركة طالبان السلطة عن إغلاق 153 وسيلة إعلام أفغانية على الأقل.

من جانبه ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القواعد العسكرية الأمريكية التي تستضيف اللاجئين الأفغان الذين تم إجلائهم من أفغانستان بعد صعود حركة "طالبان" إلى الحكم، تحولت إلى مُدن صغيرة مع انتظار اللاجئين هناك للحصول على منازلهم الجديدة في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أنه في أواخر أغسطس الماضي بدأ نحو 53 ألف أفغاني في الوصول إلى 8 قواعد عسكرية في عدة ولايات أمريكية من تكساس إلى نيوجيرسي، وأصبحوا يعيشون هناك الآن في انتظار انتهاء إجراءات اللجوء في الولايات المتحدة وهي عملية ضخمة تشرف عليها عدة أجهزة فيدرالية وآلاف من الجنود الأمريكيين.

 

 

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