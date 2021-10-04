الحزن يخيم على أسوان بعد مصرع شاب إثر حادث: «كان أطيب خلق الله»

خيم الحزن على مدينة أسوان، بعد مصرع شاب وصاحب أبرز مشروع لتأجير الدراجات في المدينة، وذلك إثر حادث تصادم بسيارة أثناء استقلاله دراجته، على الطريق الصحراوي، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.

الشاب المتوفى

وحرص العديد من أصدقائه ومعارفه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على نشر صورته والدعاء له، نظرًا لأنه كان يتمتع بأخلاق عالية، مما ساهم في حب الجميع له وتقديرهم له أيضًا، بالإضافة إلى أنه من الطلاب المتفوقين في كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ويحصد على تقديرات عالية، وجاء ذلك عبر صفحاتهم الشخصية، وفى الحروب الذي كان مسئول عنه لتشجيع الشباب والفتيات والجميع على ممارسة الرياضة.

الشاب المتوفى

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" عن حزنهم الشديد لفراقه بمجموعة من الكلمات والأدعية، وأبرزهم "ربنا يرحمك يا أطيب قلب''، ربنا استرد وديعته، ربنا يرحمك يا كابتن كيكي، وجعت قلوبنا عليك، وغيرها من عبارات الرثاء التي استخدمونها للتعبير عن حزنهم الشديد إثر وفاته.

كما حرص عدد كبير من أصدقاءه على نشر صورهم برفقته، ومنهم قام بوضع أغنيات حزينة على فيديو يحمل العديد من الصور لكابتن كيكي الذي لقي مصرعه، تعبيراً عن حزنهم الشديد لفقدانهم، صديقهم الطيب الخلوق.

الشاب المتوفى

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع الشاب" أحمد عبدالنبي حسن"، والمعروف باسم كابتن كيكي، إثر حادث تصادم بسيارة أثناء استقلاله دراجته على الطريق الصحراوي، وأنه تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لإنقاذه وتلقى العلاج اللازم، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.