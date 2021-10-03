الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

براءة المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة فى بنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود خلف ببراءة محمد كمال مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة مصطفي كامل التجريبية في بنها من اتهامه بالتحرش بالطالبات في المدرسة لثبوت كيدية البلاغات ضده، وتضارب أقوال إحدى المبلغات.

وشهدت محاكمة المدرس المتهم بالتحرش في بنها، اليوم، إجراءات أمنية مشددة أشرّف عليها العميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة حيث تجمع العشرات من المدرسين وأسر طلاب المدرسة المتضامنين مع المدرس قبيل الحكم ببراءته؛ للمشاركة في الجلسة.

وذكرت المحكمة في حكمها أن البلاغات كيدية وبعض الشاكيات سقطت المدة القانونية الخاصة لهن بالإبلاغ بجانب تضارب أقوال الشاكية الثالثة التي جاء في أقوالها أن التحرش تم بها منذ 3 شهور في المدرسة وبعد ذلك عدلت في كلامها، مؤكدة أن ماحدث تم في نفس المدة في سنتر الدروس الخصوصية الخاص بالمتهم الذي تم تبرئته.

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها برئاسة المستشار عماد مهنا، وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها أحالت المدرس محمد كمال المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدي مدارس بنها التجريبية خلال الدروس الخصوصية إلي محكمة الجنايات بتهم التحرش وهتك العرض وفق توصيف نيابة قسم بنها للواقعة.

الدروس الخصوصية انجليزي التحرش الجنايات محمد كمال المدارس التجريبية محكمة بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

بينها تخفيض تحليل كورونا للمسافرين.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات مهمة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«الدستور» تخوض تجربة إضافة المواليد ببطاقات التموين.. والوزارة تحذر: نصب واحتيال

توفيق عبدالحميد يكشف لـ«الدستور» حقيقة تحويل سيارته لـ«تاكسى»

بالدرجات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي بنين وبنات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مئات المُستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس

وزير داخلية الإمارات يلتقى نظيرته الإسرائيلية ويبحثان التعاون المشترك (فيديو)

إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول بين إسرائيل والإمارات