براءة المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود خلف ببراءة محمد كمال مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة مصطفي كامل التجريبية في بنها من اتهامه بالتحرش بالطالبات في المدرسة لثبوت كيدية البلاغات ضده، وتضارب أقوال إحدى المبلغات.

وشهدت محاكمة المدرس المتهم بالتحرش في بنها، اليوم، إجراءات أمنية مشددة أشرّف عليها العميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة حيث تجمع العشرات من المدرسين وأسر طلاب المدرسة المتضامنين مع المدرس قبيل الحكم ببراءته؛ للمشاركة في الجلسة.

وذكرت المحكمة في حكمها أن البلاغات كيدية وبعض الشاكيات سقطت المدة القانونية الخاصة لهن بالإبلاغ بجانب تضارب أقوال الشاكية الثالثة التي جاء في أقوالها أن التحرش تم بها منذ 3 شهور في المدرسة وبعد ذلك عدلت في كلامها، مؤكدة أن ماحدث تم في نفس المدة في سنتر الدروس الخصوصية الخاص بالمتهم الذي تم تبرئته.

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها برئاسة المستشار عماد مهنا، وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها أحالت المدرس محمد كمال المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدي مدارس بنها التجريبية خلال الدروس الخصوصية إلي محكمة الجنايات بتهم التحرش وهتك العرض وفق توصيف نيابة قسم بنها للواقعة.