الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس وتحويلات مرورية لمدة 15 يومًا

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، غلق شارع يوسف عباس، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل، مع إجراء تحويلات مرورية.

ويستمر الغلق لأجزاء من الشارع لمدة 3 أيام بدايةً من الساعة 12 صباحًا يوم السبت الموافق 25/9/2021 حتى الساعة 6 صباحًا من يوم الإثنين 27/9/2021، دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ أعمال الغلق على النحو التالى:

استقطاع الحارة اليسرى بمسطح كوبرى يوسف عباس أمام نادى الزهور للقادم من طريق العروبة باتجاه طريق النصر حتى تقاطعه من طريق النصر.

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة باتجاه طريق النصر بالوصلة من أمام نادى الزهور حتى تقاطعه مع طريق النصر.

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من طريق العروبة باتجاه طريق النصر يسلك يمينًا شارع خلف نادى الزهور فيسارًا شارع مدرسة الموهوبين فيمينًا طريق النصر.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية الغلق حركة المرورية أعمال الغلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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