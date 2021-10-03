«التعليم» ترسل خطابا مهما للمديريات بشأن تدريبات «التوكاتسو»

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل لجميع المراحل التعليمية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأرسلت الوزارة خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تدريبات التوكاتسو.

ونص الخطاب، على أنه في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار خطة التدريبات للصف الرابع الابتدائي، يرجى توجيه:

_مدير التعليم الابتدائي

_مدير مراحل التعليم الابتدائي

_عدد ٥ معلمين من كل إدارة تعليمية ( صفوف اولي)

_عدد ٢٠ معلم رائد فصل للصف الرابع الابتدائي من كل إدارة تعليمية.

للحضور إلى قاعات الفيديو الافتراضية ( الكونفراس) يوم الاربعاء ٦ اكتوبر لحضور محاضرة عن التوكاتسو في الوقت من ١٢ لـ ١ ظهرا، ويستكمل باقي اليوم التدريسي كماهو مرسل سابقا.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التوكاتسو هو نظام يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية، إلى أن الهدف الرئيسى من هذا النظام هو تأهيل طفل قادر على تحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه بثقة، كما يساعد التوكاتسو الطفل على إيجاد المشكلات والتحديات في حياته و حلها فيستطيع فى النهاية تحقيق ذاته و ادارة حياته الخاصة.

وأضافت أن التوكاتسو ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.

وكانت أوضحت وحدة إدارة المدارس اليابانية، أن التوكاتسو ينمي الروح والعقل والجسد، مشيرة إلى أن المقصود بالعقل الجانب الأكاديمي، ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط ، لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.

ولفتت وحدة ادارة المدارس اليابانية، إلى أن الهدف من أنشطة التوكاتسو واستفاظة الطلاب منها، تتمثل في التالي:

1-تعمل على فهم التلاميذ مفهوم الأنشطة الجماعية المختلفة بالتعاون مع الآخرين ومعرفتهم كيفية التصرف.

2- يكون التلميذ قادراً على إيجاد المشكلات والتحديات في حياته الفردية والجماعية وفي علاقاته الإنسانية.

3- أن يكون قادراً على المناقشة لإيجاد الحلول والسعي لتشكيل توافق الآراء ليتمكن من إتخاذ القرارات.

4- تعميق طريقة تفكير الطفل حول طريقة حياته الخاصة.

5- يحقق ذاته بتحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه.