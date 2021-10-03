الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تموين كفرالشيخ»: تطوير كافة مخابز مركز مطوبس ضمن «حياة كريمة»

مخابز
مخابز

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تطوير 95% من مخابز مركز مطوبس وجعلها آلية بشكل كامل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها هناك.

وكشف وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور" ، أن المديرية قد شكلت خلية نحل من أجل تطوير المركز ضمن المبادرة للمشاركة في أعمال التطوير التي تجري هناك على قدم وساق ، وقد بدأنا بتطوير المخابز وجعلناها ألية بشكل كامل بعد أن كانت تعمل بشكل يدوي وهذا من شأنه تحسين جودة الخبز وأيضا تفادي الأخطاء البشرية التي كانت تحدث في السابق.

وأضاف "حبيب"، أنه أيضا قد تم فتح الباب على مصراعيه للمواطنين لإنشاء مشروع "جمعيتي" ومساعدتهم بشكل كبير بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والتي عملنا على تسهيلها أيضا لهم بشكل كبير.

 ولفت إلى أنه تم أيضا تطوير المراكز التموينية وجعلها داخل مجمعات حكومية موحدة داخل القري الكبيرة وأصبحت جميع الخدمات تعمل بها بكفاءة عالية، فضلا عن تطوير المكاتب التموينية الصغيرة وجعل كافة المؤسسات التموينية هناك تعمل على أكمل وجه لخدمة أهالي مطوبس.

و تتضمن  مبادرة "حياة كريمة" تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتشمل المبادرة تطوير القرى والوحدات المحلية الأم وهي قرى "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القومسيون شرق، القمسيون غرب.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا علي صحة المواطنين طبقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء 

جمعيتي حياة كريمه مطوبس كفر الشيخ مخابز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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