الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الزراعيين» تكرم أوائل الخريجين من أبناء المهندسين بالإعلان عن برامج تدريبية لتأهيلهم

سيد خليفة
سيد خليفة

كرمت نقابة المهن الزراعية ممثلة في فرع القليوبية بحضور المهندس سامي سعد نقيب الزراعيين بالقليوبية والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والمهندس احمد جوده والدكتور احمد حمودة عضوا مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس فرع القليوبية ومديري الإدارات الزراعية أوائل الخريجين من أبناء المهندسين الزراعيين بالمحافظة للشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية وأوائل الكليات والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه من كليات الزراعة بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.  

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الأحد ان هذا التكريم يأتي ترسيخا للدور المجتمعي للنقابة تجاه أعضاءها واسرهم، وتقديرا لدور المهندس الزراعي في بناء الدولة المصرية من خلال نقل الخبرات التراكمية في تحديث وتطوير التعليم وتشجيعا لأسرة المهندس الزراعي على ان يكون لها دور كبير في بناء هذه الدولة.
وأضاف «خليفة»، ان النقابة العامة للمهن الزراعية تنظم لأعضاء واسرهم وابناءهم دورات الامن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والبرنامج التدريبي الذي ينفذ في النقابة العامة والنقابات الفرعية في مجالات الزراعة المختلفة من نظم الري الحديث وسلامه الغذاء واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني للخريجين الجدد وكذلك طلاب السنوات النهائية لكليات الزراعة وذلك لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح نقيب الزراعيين ان هذه البرامج تستهدف رفع كفاءة الخريجين لتلبية احتياجات العمل من خبرات في تخصصات تلقي القبول في أسواق العمل وخاصة لدي القطاع الخاص، مشيرا إلي ان هذه البرامج تتوافق مع مبادرة الدولة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي من خلال الحصول علي تمويل لبعض المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعة.  
وأشار «خليفة»، إلي أن البرامج التدريبية تستهدف أيضا الترويح لأهمية مشروعات الرئيس السيسي لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، والاستفادة من القيمة المضافة لهذه المشروعات من خلال جودة وسلامة الغذاء.

-الزراعيين تكرم أوائل الخريجين أبناء المهندسين بالإعلان برامج تدريبية

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