الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة «لص دراجات نارية» في المرج للمحاكمة

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة، اليوم الاحد، إحالة عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل السلك "، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط أحد العناصر الإجرامية "مسجل خطر"، خلال قيادته لدراجة نارية، وايقافه وسؤاله عن أوراق المركبة حاول الهرب، إلا أن القوة الأمنية لاحقته وتمكنت من ضبطه، وبفحص بيانات الدراجة النارية تبين عدم وجود أوراق لها وأنها مسروقة.

وبمواجهة المتهم، أعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه قام بسرقة عدد من الداجات النارية بأسلوب توصيل السلك، بقصد بيعها لعملائه سئ النية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخذا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أحالته إلى محكمة الجنح، عقب انتهاء التحقيقات معه.

قسم شرطة مسجل خطر دراجة نارية تحقيقات قانون العقوبات العناصر الإجرامية محكمة الجنح سرقة الدراجات النارية إحالة عاطل

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القضاء وثورة 30 يونيو

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