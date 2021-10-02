تدعم العلاقات السياسية.. زيارات القمة بين مصر والأردن في عهد السيسي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل قليل، بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لبدء جولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما عدد من المسؤلين في البلدين.

ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة عصر أمس الأول، في زيارة رسمية، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما من المقرر قيام الوفد بجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت العلاقات المصرية الاردنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباطاً وثيقاً ظهر في تعدد اللقاءات بين كلاً من العاهل الاردني الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي وفيما يلي أبرز لقاءات القمة بين مصر والاردن طبقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

10 زيارات لعاهل الأردن

في فبراير 2014، زار العاهل الأردني مصر واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.

في يونيو 2014، قام ملك الأردن عبد الله الثاني بزيارة لمصر استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي أهمية الزيارة إلي أنها جاءت في أعقاب ازاحة نظام الإخوان، حيث أكد الزعيمان على حرصهما على توثيق أواصر الأخوة والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما أكد العاهل الأردني وقوف الأردن إلي جانب مصر وخيارات شعبها ودعم مساعي قيادتها الجديدة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

في نوفمبر من نفس العام، قام الملك عبد الله الثاني بزيارة عملٍ سريعة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاعة الرئاسية بمطار القاهرة. تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

في مارس 2015، قام الملك عبد الله الثاني بزيارتين لمصر الاولي لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر، والثانية لحضور القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين.

وفي أغسطس 2015، قام الملك عبد الله الثاني بزيارة لمصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. بحث الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

في أغسطس 2016، قام الملك عبد الله بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي 2019 زار الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن بزيارة مصر 3 مرات، الاولي في مارس للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الاردنية العراقية، والثانية في يوليو واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وفي أكتوبر زار الملك عبد الله وقرينته الملكة رانيا مصر، واستقبلهما الرئيس السيسي والسيدة قرينته.

زيارات السيسي للأردن

وفي المقابل حظيت الاردن بزيارات متعددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاء عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني،

ففي ديسمبر 2014 ، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة الأردنية، أجري الرئيس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والأزمة السورية، والتطورات في الأراضي الفلسطينية. كما تناولت المباحثات أيضًا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي مايو 2015، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في البحر الميت بالأردن، استقبله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ناقش الجانبان العديد من قضايا المنطقة وفى مقدمتها التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي مارس 2017، وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأردن للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية في البحر الميت، واستقبله الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.