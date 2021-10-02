«مصر للألومنيوم» تعيد تشغيل خط «الدرفلة»

أعلن المهندس محمود علي أحمد سالم- العضو المنتدب التنفيذي- لشركة مصر للألومنيوم اليوم، نجاح جهود إعادة تأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن بعد توقفه لمدة 20 يومًا بعد تعرضه لحريق بسبب عطل فني أثناء سير العملية الإنتاجية.

وتفقد «سالم» مصنع الدرفلة مهنئا القيادات والعمال بنجاح جهود إعادة تأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة التابع للشركة.

وأشاد بجهود العاملين بمصنع الدرفلة مهندسين وفنيين وعاملين بمختلف وظائفهم وقدم الشكر لفرق العمل المحتلفة من قطاعات تشكيل الألومينوم وباقى قطاعات الشركة الذين ضربوا أروع الامثلة على اخلاص وانتماء العامل المصري عامة وعمال مصر للألومنيوم خاصة وقدرتهم الفائقة على تحدي الوقت والظروف الصعبة ومواصلة العمل ليلًا ونهارًا طوال عشرين يومًا بدون راحة لإنجاز المهمة وإنجاح عملية إعادة التأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن واستعادة الإنتاج فى وقت قياسي غير مسبوق، حيث قدرت الشركات المماثلة والعملاء أن عملية إعادة التأهيل ستستغرق 3 أشهر على أقل تقدير.

وتابع المهندس العضو المنتدب التتفيذي عملية درفلة عدد (2) بلاطة ألومنيوم وإنتاج عدد لفة مدرفلات بنجاح واطمأن على سير العمل وانتظامه.