السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يستقبل 328 رحلة جوية غدًا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، غدًا، 328 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية لنقل نحو 42 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

مطار القاهرة الدولي وزارة الطيران المدني تفشي فيروس كورونا الحركة السياحية الدولية الإياتا

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