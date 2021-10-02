كيف تساعد طفلك على التفوق في الدراسة؟

المدرسة هي واحدة من أكثر الأشياء المجهدة التي يمر بها الطلاب، و في كثير من الأحيان يشعر الأطفال بالإرهاق وسوء الفهم عندما يتخلفون دراسيا ولا يفهم الآباء ما يمر به أبنائهم فبالإضافة إلى الذهاب إلى المدرسة وأداء جميع الواجبات المنزلية التي يقدمها المعلمون يتوقع من الطلاب الحصول علي درجات مناسبة وممارسة الرياضة والحصول على قدر كافٍ من النوم كل يوم والقيام بالضروريات اليومية الأخرى.

ـ لماذا يتخلف الأطفال في المدرسة؟

يختلف كل طفل عن الآخر وقد يكون هناك مجموعة متنوعة من الأسباب وراء معاناة كل طالب دراسيا و فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي يجب البحث عنها، وفقا لموقع PARENTS .

قلة النوم : من المعروف أن قلة النوم ضار لنا جميعًا ، وخاصة للأطفال، ووجدت إحدى الدراسات أن الحرمان من النوم لمدة ساعة واحدة فقط كل ليلة يمكن أن يخفض معدل الذكاء لدى الصغار، لذلك تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم.

نظام غذائي سيء: يحتاج الأطفال إلى العناصر الغذائية الصحيحة للنمو وتطور الدماغ، تأكد من أن طفلك يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ولا تنسى ممارسة الرياضة.

الملل: يمكن أن يكون هذا مشكلة لدى بعض الأطفال وتمنعهم من التعلم.

صعوبات التعلم: يعاني جزء كبير من الأطفال من صعوبات تعلم مثل التوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو عسر القراءة.

مشاكل أخرى: قد تكون هناك مشاكل أخري مثل الطلاق، أو مشاكل عقلية مثل الاكتئاب أو القلق.

الكسل: ربما يكون هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لتخلف الأطفال دراسيا.



تحدث إلى معلم طفلك

يرغب المعلمون في الحصول على العدد الأفضل من الأطفال الذين يقومون بتدريسهم حتى يلاحظوا ما إذا كان طفلك يتخلف عن باقي زملائه، وغالبا ما يكون المعلمون قادرين على تحديد الأسباب والتوصل إلى خطة لمعالجتها على سبيل المثال ، قد يتمكنون من تقديم مساعدة إضافية أو تقديم اقتراحات يمكنك تنفيذها في المنزل، وإذا اشتبه في أن طفلك قد يواجه بعض صعوبات التعلم، فسيكون قادرًا على إرشادك نحو المساعدة اللازمة.



ضع استراتيجية لتعلم طفلك

تعد أفضل طريقة لمساعدة طفلك في المنزل هي البدء مبكرًا ، قبل أن يبدأ في التخلف، وجدت دراسة أمريكية أن 84٪ من الأطفال الذين لم يكونوا في المستوى المتوقع بحلول سن السابعة سيكونون متأخرين عن بقية حياتهم الأكاديمية.

بمجرد أن تلاحظ أن طفلك قد تخلف عن الركب ، فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء فإذا كانوا يؤدون واجباتهم المدرسية في غرفة نومهم ، فبدلاً من ذلك ، قم بإعداد "منطقة دراسة خاصة بهم حيث يمكنهم أداء واجباتهم المدرسية دون إزعاج ودون أي تشتيت. خصص جزءًا من اليوم لمساعدتهم في القيام بواجبهم المدرسي.

شجع طفلك على تعلم القراءة والكتابة

معرفة القراءة والكتابة هي أهم مهارة يجب أن يتقنها الأطفال وبدونها سوف يكافحون في كل مادة دراسية، لذلك شجع طفلك على القراءة كل يوم، حتى لو كانت لمدة 10 دقائق فقط .

الاستعانة بمعلم خاص

أحد الخيارات إذا كان طفلك يتخلف عن المدرسة هو الاستعانة بمعلم خاص، حيث يقدم المعلمون الخاصون تعليمًا فرديًا غالبا ما يكون مفيدا.

البديل الأرخص هو موقع تعليمي عبر الإنترنت.