إيمي طلعت زكريا تبدأ تصوير «مجنون بيها» في شبرامنت.. الخميس

بدأت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، التحضيرات الخاصة بفيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "مجنون بيها" والوقوف على الخطوط العريضة لشخصيتها في العمل.

ومن المقرر أن تبدأ إيمي طلعت زكريا تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث فيلم “مجنون بيها” يوم الخميس المقبل بقيادة المخرج عمرو زكي وذلك داخل الديكور الأساسي للعمل في منطقة شبرامنت.

فيلم “مجنون بيها” تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي وهو من تأليف هيثم نبيل، وموسيقى تصويرية أحمد راجح، وإخراج عمرو زكي.

وقال المخرج، في تصريحات صحفية: "سأبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة فور الانتهاء من كتابة السيناريو تصوير أول مشاهد فيلم" مجنون بيها" وهو من بطولة الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، تأليف هيثم نبيل، وموسيقى تصويرية أحمد راجح، ويتم الإعلان عن باقي فريق العمل في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف: "تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي وسيتم تصوير جميع مشاهد الفيلم داخل مصر بين محافظتي القاهرة والإسكندرية".

يذكر أن إيمي طلعت زكريا هي نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا واسمها الحقيقي اميمة طلعت زكريا، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1989، بدأت العمل الفني من خلال المسلسلات التليفزيونية، حيث شاركت في بطولة مسلسلات (جوز ماما، حامد قلبه جامد، أحلى أيام ، الزوجة الرابعة).