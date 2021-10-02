السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى تسيير دوريات أمنية بالعجوزة لـ 23 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف عبد الرحمن المحامي، المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ قرار بتسيير دوريات أمنية مناسبة بمنطقة أرض اللواء التابعة لقسم العجوزة تغطي مساحتها كاملة، لجلسة 23 أكتوبر الجاري.

وحملت الدعوى رقم 34514 لسنة 74ق، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، وطالب المدعي في دعواه بإلزام الجهة الإدارية بإنشاء قسم شرطة بمنطقة أرض اللواء، وفقا لمعايير أمنية معروفة، لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الكوارث والجريمة المتزايدة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مجلس الوزراء قسم شرطة القضاء الادارى وزير الداخلية هيئة مفوضي الدولة

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