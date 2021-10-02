السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحثة: القاهرة والخرطوم تتمسكان بالتوصل لاتفاق مُلزم حول سد النهضة (خاص)

الباحثة نسرين الصباحى
الباحثة نسرين الصباحى

قالت نسرين الصباحى باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه مع تجدد الدعوات لضرورة استئناف مفاوضات سدّ النهضة التي تعثرت منذ أبريل الماضي للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لتنظيم عملية ملء وتشغيل السد، بعيدًا عن أي نهج أحادي، وتجاهل الحقوق الأساسية لشعوب دولتي المصب “مصر والسودان”، إذ تتوفر لدي مصر الإرادة السياسية والالتزام بجميع الخيارات الدبلوماسية والسلمية للتوصل لحل توافقي لجميع الأطراف خلال فترة زمنية محددة.

وأضافت الصباحي لـ"الدستور"، أن القاهرة ترى استئناف المفاوضات بموجب ما تم التوافق عليه من مكتب الاتحاد الأفريقي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي من خلال الإجراءات التي تحافظ على الحقوق المائية، فيما ترغب الخرطوم الانخراط في التفاوض بآليات وضوابط محددة لملء وتشغيل السدّ وتبادل المعلومات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق مُلزم، مثلما حدث على مدار الجولات السابقة، حيث انخرطت مصر طيلة عقد كامل بإرادة سياسية قوية وحسن نية، في حين لم تكن إثيوبيا على استعداد للتوصل إلى هذا الاتفاق بسبب انتهاجها مجموعة من السياسات بين التعنت، المراوغة، المماطلة، والعرقلة التي قوضّت العملية التفاوضية ومحاولات الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن سدّ النهضة.              

وتابعت: "وعلى الرغم من الجدية التي يظهرها الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية، إلا أن الالتزام بعامل الوقت والتصرفات الأحادية الجانب على أرض الواقع بمثابة حجر الأساس لأي مساعي لحل الأزمة، لكن تبدي إثيوبيا مجموعة من الشكوك حول مستقبل المفاوضات في ظل التصريحات المُتكررة والسلوك الإثيوبي المعتاد، مما يتوجب التفكير في الخيارات البديلة في حال تعثر المفاوضات مرةً أخري، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة مع استمرار المعلومات المغلوطة والمشكلات الفنية بشأن سدّ النهضة".                     

مفاوضات سد النهضة مصر السودان إثيوبيا مجلس الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ23 مليار جنيه خلال شهر

ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة.. نص كلمة السيسي باحتفالية يوم القضاء

التفاصيل الكاملة لحرق نجار بالهرم حيًا.. والمتهمة: «كنت أقصد أخته وخدت حقى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة