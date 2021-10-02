السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس تاجر أقمشة للإتجار في العملة باستخدام بطاقات «ATM» بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل أقمشة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية  باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأوراق الدالة على ذلك.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية  باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج"، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه، بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 40 مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

تعاملات بطاقات الدفع الإسكندرية السوداء بالاسكندرية الدفع الالكتروني ماكينات

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وائل لطفي

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