تنطلق اليوم.. مواعيد عرض حكاية «بدون ضمان» على DMC

تنطلق اليوم، أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادd مهنى وهاجر أحمد، وذلك في الثامنة مساء على قناة dmc، وتعرض حكاية بدون ضمان من السبت إلى الأربعاء على شاشتي DMC وDMC drama.

وتعرض على شاشة DMC في الثامنة مساءا على أن تعاد في الساعة الواحدة صباحًا فيما تعرض على شاشة قناة DMC drama في الساعة الحادية عشر مساءً.

وطرحت شركة “سينرجي” المنتجة للعمل البوستر والبرومو الرسمي للحكاية والتي تدور في 10 حلقات وتتناول دور الأب في فترة خطوبة ابنته ومرحلة الزواج.

أبطال حكاية بدون ضمان

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، ويقوم ببطولته هنادي مهنى وهاجر أحمد وعرضت الحكاية الأولى وهي "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسري الفخراني، وعرض على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.