السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تنطلق اليوم.. مواعيد عرض حكاية «بدون ضمان» على DMC

بدون ضمان
بدون ضمان

تنطلق اليوم، أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادd مهنى وهاجر أحمد، وذلك في الثامنة مساء على قناة dmc، وتعرض حكاية بدون ضمان من السبت إلى الأربعاء على شاشتي DMC وDMC drama. 

وتعرض على شاشة DMC في الثامنة مساءا على أن تعاد في الساعة الواحدة  صباحًا  فيما تعرض على شاشة قناة DMC drama في الساعة الحادية عشر مساءً. 

وطرحت شركة “سينرجي” المنتجة للعمل البوستر والبرومو الرسمي للحكاية والتي تدور في 10 حلقات وتتناول دور الأب في فترة خطوبة ابنته ومرحلة الزواج.

أبطال حكاية بدون ضمان

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، ويقوم ببطولته هنادي مهنى وهاجر أحمد وعرضت الحكاية  الأولى وهي "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسري الفخراني، وعرض على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

حكاية بدون ضمان موعد عرض حكاية بدون ضمان حكاية بدون ضمان على dmc الموسم الثاني مسلسل إلا انا DMC

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك السبت 2-10-2021

وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للمناورة «رعد-32» بالذخيرة الحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل إضراب 7 أسرى فلسطينيين عن الطعام في سجون إسرائيل

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق