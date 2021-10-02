السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت نحو جازان

تدمير مسيرة حوثية
تدمير مسيرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،  أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.


وقال التحالف - حسبما أفادت قناة الاخبارية السعودية - "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".


يذكر أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت الأحد طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.


يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان شدد في وقت سابق من سبتمبر الماضي على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.


وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرج في الرياض أن ميليشيات الحوثي تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.


إلى ذلك شدد على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام في اليمن. وأضاف أن المملكة كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، غير أن الحوثيين لم يلتزموا به، وواصلوا تهديد المدنيين.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 547 ألفًا و179 إصابة.


وذكرت الصحة السعودية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)- أنه تم تسجيل 48 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 536 ألفًا و226 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و719 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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