جولة بـ«سفينة حربية».. ماذا فعل وزير خارجية إسرائيل في البحرين؟ (فيديو)

في أول زيارة..

بدأ وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أمس الخميس، زيارة هي الأولى من نوعها، إلى المملكة البحرين لتعزيز العلاقات الثنائية معها.

وتأتي زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى البحرين بعد عام من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة برعاية أمريكا، في سبتمبر العام الماضي.

لابيد يعقد اجتماعات مهمة في البحرين

وفي مستهل زيارته، التقى لابيد مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أول لقاء رسمي بين ولي العهد ووزير إسرائيلي.

واجتمع وزير خارجية إسرائيل مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وبحثا التعاون بين تل أبيب والمنامة، وسبل جعل اتفاق التطبيع فرصة لصداقة فاعلة في مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة والشؤون المدنية.

ملك البحرين يلتقي وزير خارجية إسرائيل

وكذلك، استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لابيد، في لقاء استثنائي هو الأول من نوعه بين العاهل البحريني ووزير إسرائيلي.

وقال لابيد، في ختام لقائه بملك البحرين، : "قيادة الملك وإلهامه أسفرا عن تعاون حقيقي، واللقاء يمهد لاستمرار العلاقات"، فيما أضاف حمد بن عيسى : "توقيع اتفاقات التطبيع يعتبر إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار، والسلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين".

ملك البحرين ووزير خارجية إسرائيل

من جانبه، قال وزير خارجية البحرين، في مؤتمر صحفي مشترك مع لابيد، إن اللقاءات التي عقدها ملك البحرين ونجله مع لابيد، سلطت الضوء على رغبة المنامة في علاقات دافئة مع إسرائيل.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

زيارة قاعدة أمريكية وجولة «السفينة الحربية»

وأجرى وزير خارجية إسرائيل، زيارة إلى قاعدة أمريكية موجود في البحرين، برفقة نظيره البحريني.

وقام لابيد بجولة في سفينة حربية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي الموجود داخل البحرين، الزياني، ونائب الأدميرال الأمريكي براد كوبر قائد القوات البحرية، ومارجريت ناردي المسؤولة عن السفارة الأمريكية في البحرين، وسفير البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة، وكذلك إيان تاجنر القائم بأعمال الممثلية الإسرائيلية في البحرين.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

وقال، في حديثه إلى الأدميرال الأمريكي، :"ما تقومون به هنا هو الدفاع عن قيم الحرية وفكرة العالم الحر، وعندما نتحدث عن السلام، يجب أن نتذكر ذلك، فيجب حماية هذا السلام من كل من يسعى لإلحاق الأذى به.. شكرا لكم على موقفكم الحازم من هذا الهدف المهم".

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين

وافتتح لابيد سفارة إسرائيل في العاصمة البحرينية «المنامة»، رسميًا، وسط حضور لعدد من مسؤولي المنامة وتل أبيب.

وقال لابيد، خلال حفل الافتتاح، :"افتتحنا رسمياً سفارة إسرائيل في البحرين بحضور وزير الخارجية الزياني".

وأشار إلى أن افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين يرمز إلى التعاون السياسي بين الجانبين، مؤكدًا أنهما اتفقا على افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل بحلول نهاية العام الجاري.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

اتفاقات ثنائية بين البحرين وإسرائيل

ووقع الزياني ولابيد ، عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المنامة وتل أبيب، في مجالات الرياضة والبيئة والمياه.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

وشملت مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين التعاون بين وزارة شؤون الكهرباء والماء في المنامة، ووزارة الطاقة في تل أبيب، بشأن الابتكار والتطوير في مجال الموارد المائية.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

وكذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي مع، صندوق «شيبا» للخدمات الصحية والأبحاث في إسرائيل، وذلك لتعزيز التعاون في المجال الطبي.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

الحديث عن حل الدولتين

وتحدثا وزيري خارجية إسرائيل والبحرين عن ضرورة تفعيل مبدأ حل الدولتين في محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

وأوضح الزياني، في مؤتمر صحفي مشترك مع لابيد، أن البحرين ملتزمة بحل الدولتين، داعيًا إلى حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يؤيد حل الدولتين، بينما لم يؤيده الجميع في الحكومة الحالية بتل أبيب، متابعًا: "لذلك، في الوقت الحالي، نحتاج إلى أن نرى كيف تتحسن حياة الفلسطينيين".