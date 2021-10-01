«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1 – المحافظة على انتظام الري خلال الموسم وعدم الإسراف في الري أو التعطيش

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وبداية الخدمة الشتوية وتنزيل الكمبوست والأسمدة

3- فحص النموات لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5- جمع الثمار المتساقطة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق

ثانيا: التسميد

تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: الاهتمام بالتسميد البوتاسيوم بمعدل 2 ك مرة في الأسبوع

الرية الثانية: 1.5 ك سلفات نشادر + 1.5 ك سماد مركب 19-19-19

ثالثا: برنامج الري

ا- الأشجار التي تروى بالغمر

في فترة نضج الثمار حيث تبدأ علامات التلوين الخارجي على الثمار مع استمرار الزيادة في الحجم تحتاج الأشجار على كمية قليلة من الماء عنها في الفترة السابقة مع ملاحظة أن تعطيش الأشجار تعطيشا مناسبا يساعد على الإسرع في تلون الثمار كذلك يلاحظ أن زيادة كميات الري قد تسبب انفصال القشرة وانتفاخ الثمار كما في اليوسفي البلدي كما تساعد على زيادة سقوط الثمار وإصابتها بالأمراض الفطرية ولذلك تطول الفترة بين الريات في الخريف أي كل أسبوعين وتصل إلى شهر حسب الحاجة حتي حوالي منتصف ديسمبر يوقف الري مع ملاحظة منع الري قبل جمع المحصول بحوالي 2-3 أسابيع في جميع الحالات.

ب- الأشجار التي تروى بالتنقيط

اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 24 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 56 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 64 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 72 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة

الاستمرار في مكافحة ذبابة الفاكهة

اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء

(PHI) فترة ما قبل الحصاد 15 ايام فى الموالح

- يراعى عدم جمع المحصول المعامل بمخلوط الرش الا بعد انقضاء المدة اللازمة لعدم وجود المبيد ( فترة ما قبل الحصاد