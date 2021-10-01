الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التخطيط: حريصون على تعميق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس
وخلال الاجتماع تم مناقشة التعاون المشترك ومنها التنسيق في استضافة مصر لفاعليات الاجتماع السنوي للدول الأعضاء، وترتيبات افتتاح مقر المكتب الاقليمي للبنك في مصر تأتي تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين حكومة.

كما تم مناقشة أبعاد الأدوار والمهام التنسيقية المنوطة بالمكتب الإقليمي للبنك، وكذا دوره في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة بين الجانبين.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر على تعميق التعاون مع مجموعة البنك وكل مؤسسات البنك الإسلامي وأداء دور فاعل في تطوير أعمال البنك.

 وأشارت «السعيد»، إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في مصر سوف يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والإفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كل الأطراف المعنية في مصر ودول الجوار.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت بالأمس، إن وزارة التخطيط تؤمن بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب المصري، فالشباب هم ثروة مصر الحقيقية، ويمثلون نحو 60% من تعداد سكان الجمهورية.

وأضافت "تعد ريادة الأعمال أحد أوجه الاستثمار في طاقات الشباب، لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 منذ عام 2018 ليحفز ويثري ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث تصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

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