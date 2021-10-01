الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح برومو حكاية «بدون ضمان» لـ هنادي مهنى على DMC (فيديو)

الا انا
الا انا

طرحت الشركة المنتجة لقصة "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد، البرومو الدعائي للعمل قبل انطلاق عرضه غدًا السبت على قناة dmc.

وطرح صناع العمل البوستر والبرومو الرسمي للحكاية التي تدور في 10 حلقات وتتناول دور الأب في فترة خطوبة ابنته ومرحلة الزواج.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهي "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

وتبدأ الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، الأسبوع المقبل، تصوير أولى مشاهدها من قصة "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا"، والتي تعتبر آخر قصص الموسم الثاني من المسلسل المعروض حاليا على شاشة “DMC”.

وتسلمت ميرفت أمين الحلقات الأولى من العمل الجديد حيث انتهت ورشة الكتابة من كتابة نصف حلقات العمل الجديد مع الاستمرار في الكتابة من أجل الانتهاء منها خلال أسبوع بالتوازي مع التصوير.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

ضم الموسم الأول من "إلا أنا"، عددًا من القصص الاجتماعية التي لاقت نسبة مشاهدة عالية من متابعيها، أبرزها "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور، و"لازم أعيش".

 

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